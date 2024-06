Tuttosport: “La Juventus vuole Wimmer ma c’è anche la Fiorentina. Wolfsburg lo valuta 15 milioni”

Al momento la Juventus si è già portata avanti con il lavoro, in attesa delle ufficialità dei primi di luglio, in due settori: con il portiere, dato che per Michele Di Gregorio manca solo l’annuncio, e con il centrocampista centrale, visto che per Douglas Luiz dall’Aston Villa è semplicemente una questione di dettagli, con Iling Jr che si è convinto a tornare in Inghilterra dopo un colloquio chiarificatore con Unai Emery e con Wes McKennie che deve ancora sciogliere le riserve.

Secondo quanto scrive Tuttosport, può diventare calda un’altra pista, quella che porta a Patrick Wimmer del Wolfsburg. Oggi i bianconeri lo vedranno in azione nell’Austria contro la Francia e sarà un’occasione per Thiago Motta per dargli una nuova occhiata (piaceva già al Bologna l’estate scorsa). In Germania è seguito da Lipsia e Borussia Dortmund, ma l’austriaco sarebbe tentato dall’opportunità di misurarsi in un altro campionato: la valutazione del Wolfsburg è di 15 milioni euro – conclude Tuttosport – ma l’idea bianconera sarebbe quella di lavorare su un prestito oneroso con diritto di riscatto oppure obbligo in caso del raggiungimento di specifiche condizioni. In Italia lo segue anche la Fiorentina mentre in Ligue 1 si è mosso concretamente il Lione.

