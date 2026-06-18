Tuttosport: "La Juventus pensa all'ennesimo attaccante della Fiorentina, spunta l'idea Gudmundsson"

I bianconeri cercano di rinforzarsi in attacco, e il nome nuovo, oltre al sogno Brahim Diaz, è quello dell'islandese ex Genoa

Come riporta Tuttosport, la Juventus è alla ricerca di una figura imprevedibile in attacco, di un uomo che posso giocare e tornare utile in più zone della fase offensiva della squadra di Spalletti: non è un caso che i bianconeri seguano Brahim Diaz, ma il quotidiano ha lanciato un altro nome, quello di Albert Gudmundsson.

L'islandese, dopo l'exploit con il Genoa, arriva da 2 stagione davvero complicate con la Fiorentina, che sarebbe anche disposta a far partire il giocatore: la valutazione dei viola è di 15 milioni, una cifra accessibile per il club di Torino, che prima però, deve avere il benestare di Luciano Spalletti.