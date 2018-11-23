Labaro Viola

Tuttosport, la Fiorentina sta pensando di non riscattare Marko Pjaca. La Juventus...

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’attaccante classe ‘95, attualmente in forza alla Fiorentina, Marko Pjaca, potrebbe non essere riscattato dalla squadra viola a fine stag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2018 14:37
Tuttosport, la Fiorentina sta pensando di non riscattare Marko Pjaca. La Juventus... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Calciomercato
Pjaca
Condividi

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’attaccante classe ‘95, attualmente in forza alla Fiorentina, Marko Pjaca, potrebbe non essere riscattato dalla squadra viola a fine stagione visto lo scarso rendimento del giocatore. La Juventus attende e nel frattempo si cautela cercando dei possibili sostituti sul mercato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok