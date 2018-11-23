Tuttosport, la Fiorentina sta pensando di non riscattare Marko Pjaca. La Juventus...
Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’attaccante classe ‘95, attualmente in forza alla Fiorentina, Marko Pjaca, potrebbe non essere riscattato dalla squadra viola a fine stag...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2018 14:37
Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’attaccante classe ‘95, attualmente in forza alla Fiorentina, Marko Pjaca, potrebbe non essere riscattato dalla squadra viola a fine stagione visto lo scarso rendimento del giocatore. La Juventus attende e nel frattempo si cautela cercando dei possibili sostituti sul mercato.