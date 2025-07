In casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Dodò. Lavori in corso per il prolungamento fino al 2030: il laterale brasiliano piace a Barcellona e Juve, ma Pioli lo ritiene incedibile. Motivo per cui i viola stanno provando a convincerlo a rinnovare (i suoi emolumenti passerebbero dagli attuali 1,5 a 2,8 milioni a stagione). Lo riporta Tuttosport.