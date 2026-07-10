Tuttosport: "La Fiorentina attende la decisione del Burnley su Koleosho. Paratici tiene vivi altri tre nomi"

Per il classe 2004 va battuta la concorrenza del Paris FC

In attesa di capire se il Burnley darà il via libera all'arrivo di Luca Koleosho, la Fiorentina continua a seguire attentamente diversi profili per le corsie offensive. Per il classe 2004 italoamericano va battuta la concorrenza del Paris FC, che sta cercando di riprenderlo dopo sei mesi di prestito e si fa forte di un'offerta più alta recapitata agli inglesi.

Come alternative, la dirigenza viola continua a monitorare con attenzione anche Johan Bakayoko del Lipsia, Cristian Volpato sempre del Sassuolo e Tomas Aranda del Boca Juniors. Lo scrive Tuttosport.