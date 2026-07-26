Tuttosport: “Joao Mario alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni. Dodo o Fortini via in settimana”

Un matrimonio annunciato che attendeva solo un paio di incastri

La trattativa per portare Joao Mario a Firenze è ormai ai dettagli finali. La Juventus è estremamente fiduciosa di trovare a breve la quadra economica definitiva con la Fiorentina per il cartellino del terzino portoghese. Non ci sono dubbi sulla formula dell'operazione: si tratterà di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I due club stanno ultimando la discussione sulle cifre complessive, che dovrebbero aggirarsi tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Un "matrimonio annunciato" che attendeva solo un paio di incastri: l'arrivo in bianconero di Celik come suo sostituto e i passi avanti della Fiorentina sul fronte uscite per le corsie esterne, dove almeno uno tra Dodò e Fortini potrebbe salutare già nella settimana alle porte. Lo scrive Tuttosport.