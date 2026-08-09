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Tuttosport: "Il Torino è ancora forte su Fortini. L'idea di Petrachi è di non andare oltre ai 5 milioni"

I granata se la stanno giocando con il Sassuolo per il ragazzo in scadenza nel 2027: la Fiorentina chiede 10 milioni.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2026 11:48
Tuttosport: "Il Torino è ancora forte su Fortini. L'idea di Petrachi è di non andare oltre ai 5 milioni" -
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Il Torino non molla Fortini: nonostante il pressing del Sassuolo, i granata vogliono il laterale a tutti i costi.

Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2027, con la Fiorentina che comunque continua a chiedere una cifra intorno ai 10 milioni. Nonostante le richieste della viola e di Paratici, il DS del Torino Petrachi non ha intenzione di spendere più della metà, 5 milioni, per portare a titolo definitivo il ragazzo sotto la Mole. Lo rivela Tuttosport.

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