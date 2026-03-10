TuttoSport: “Fiorentina lancia appello all’unità, ma i tifosi si sentono traditi”

Lunedì 16 marzo alle 20.45 la Fiorentina sarà chiamata a uno spareggio salvezza allo stadio “Zini” contro la Cremonese. Come segnala Tuttosport, la società lancerà come sempre un appello all’unità, a fare quadrato e a crederci fino in fondo. Dalla parte di tecnico e giocatori, come spesso accade in queste situazioni delicate, emergerà la volontà di lottare, lavorare e non mollare. Poi arriverà il momento della resa dei conti, con possibili rivoluzioni e cambiamenti in tutti i comparti. A sei mesi dalle celebrazioni del Centenario del club, però, la priorità resta una sola: “Bisogna tutti dare di più e portare in salvo la Fiorentina”, ha ribadito domenica Luca Ranieri. Ai proclami devono però seguire i fatti, e la tifoseria, sempre più esasperata, pretende risultati concreti.