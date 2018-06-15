Tuttosport, Fiorentina forte su De Paul. Intanto si complica la pista Meret..

Come scritto dal giornale sportivo Tuttosport, la Fiorentina starebbe puntando forte su Rodrigo De Paul. Secondo il quotidiano di Torino nelle ultime ore starebbe avanzando prepotentemente il nome del centrocampista bianconero

Come scritto dal giornale sportivo Tuttosport, la Fiorentina starebbe puntando forte su Rodrigo De Paul. Secondo il quotidiano di Torino nelle ultime ore starebbe avanzando prepotentemente il nome del centrocampista bianconero. Con i friulani è ancora in corso la trattativa per Meret, vicinissimo nelle passate ore a vestire la maglia viola. Il suo passaggio alla Fiorentina ha subito qualche rallentamento per colpa della Roma.