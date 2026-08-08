Tuttosport: "Fagioli sacrificabile per la Fiorentina: la Premier pronta all'assalto da 30 milioni"

Le ultime del mercato Viola di Tuttosport

In casa Fiorentina il mercato continua a regalare novità. Dopo l’ufficializzazione di Franco Mastantuono, Fabio Paratici è già al lavoro per completare ulteriormente la rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono infatti tre i nuovi innesti sui quali il direttore sportivo viola sta concentrando le proprie attenzioni.

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista, di un esterno offensivo e di un attaccante. Per la mediana resta in primo piano Kristian Thorstvedt del Sassuolo, con i neroverdi che potrebbero chiedere come contropartita uno tra Fabbian, Fortini e Brescianini. Sulla fascia offensiva, invece, i viola hanno effettuato un tentativo per Philogene dell’Ipswich.

Per il reparto avanzato, il nome seguito con maggiore interesse è quello di Pellegrino del Parma. La necessità di intervenire in attacco è legata anche alla possibile partenza di Piccoli, sempre più vicino al Bologna: l’operazione potrebbe concludersi in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 18-20 milioni di euro.

Tra i possibili sacrificati figura anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista potrebbe lasciare Firenze di fronte a un’offerta da circa 30 milioni di euro. Attenzione soprattutto alla Premier League, dove ci sarebbero già un paio di club interessati che avrebbero avviato i primi contatti con il suo agente Giovanni Branchini.