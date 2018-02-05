Tuttosport: due gol da corner? Non è una novità assoluta, i precedenti...

Bologna-Fiorentina ha visto due giocatori segnare direttamente da calcio d'angolo, seppur con l'aiuto dei portieri: Veretout e Pulgar, nel giro di tre minuti, hanno beffato rispettivamente Mirante e S...

Bologna-Fiorentina ha visto due giocatori segnare direttamente da calcio d'angolo, seppur con l'aiuto dei portieri: Veretout e Pulgar, nel giro di tre minuti, hanno beffato rispettivamente Mirante e Sportiello. Precedenti di due gol segnati da due giocatori differenti nella stessa partita non esistono. Quello che è già accaduto è che fosse uno stesso giocatore a segnare due volte direttamente da corner, e sono stati Paul Owens nel campionato nordirlandese e Nguyen Thi Tuyet Dung nella nazionale femminile del Vietnam in occasione di un 7-0 sul Mali. Ma mai è accaduto che due giocatori di due squadre diverse segnassero nella stessa partita due gol da calcio d'angolo.

Fonte: Tuttosport