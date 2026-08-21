Tuttosport: “Bonny può interessare alla Fiorentina in caso di addio di Kean”

L’Inter fissa il prezzo del giocatore a 40 milioni di euro

Il futuro di Ange-Yoan Bonny potrebbe incrociarsi con quello della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante dell’Inter avrebbe attirato l’interesse di diversi club stranieri, ma anche della società viola, che lo considera un possibile sostituto di Moise Kean nel caso in cui il centravanti azzurro dovesse partire di fronte a un’offerta importante.Bonny, al momento, non è ufficialmente sul mercato, ma una proposta da almeno 40 milioni di euro potrebbe spingere l’Inter a valutare la sua cessione. Un eventuale addio del francese garantirebbe ai nerazzurri risorse da reinvestire nel reparto offensivo, con la ricerca di un giocatore in grado di agire a sinistra e offrire caratteristiche differenti.Tra i nomi accostati all’Inter ci sarebbe Gabriel Martinelli dell’Arsenal, valutato oltre 40 milioni di euro. Restano inoltre sullo sfondo le piste che portano a Zirkzee e Chiesa.In casa Fiorentina, invece, il nome da monitorare è soprattutto quello di Bonny, il cui possibile arrivo dipenderebbe inevitabilmente dagli sviluppi legati al futuro di Kean.