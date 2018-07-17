Tuttomercatoweb: per la fascia spunta il nome di Oberlin. Il profilo del giocatore...
Tuttomercatoweb per l'attacco della Fiorentina segnala Dimitri Oberlin, nato in Camerun ma con passaporto svizzero, il cui cartellino è di proprietà del Basilea. Classe '97, può giocare su entrambe le...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 17:56
Tuttomercatoweb per l'attacco della Fiorentina segnala Dimitri Oberlin, nato in Camerun ma con passaporto svizzero, il cui cartellino è di proprietà del Basilea. Classe '97, può giocare su entrambe le fasce, seconda punta ma anche come falso nove.