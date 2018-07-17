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Tuttomercatoweb: per la fascia spunta il nome di Oberlin. Il profilo del giocatore...

Tuttomercatoweb per l'attacco della Fiorentina segnala Dimitri Oberlin, nato in Camerun ma con passaporto svizzero, il cui cartellino è di proprietà del Basilea. Classe '97, può giocare su entrambe le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 17:56
Tuttomercatoweb: per la fascia spunta il nome di Oberlin. Il profilo del giocatore... -
Calciomercato
Oberlin
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Tuttomercatoweb per l'attacco della Fiorentina segnala Dimitri Oberlin, nato in Camerun ma con passaporto svizzero, il cui cartellino è di proprietà del Basilea. Classe '97, può giocare su entrambe le fasce, seconda punta ma anche come falso nove.

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