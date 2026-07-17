Tutto risolto, Oulaï in attesa di partire per Firenze: ecco la foto del calciatore in aeroporto

Il centrocampista della Costa d'Avorio è pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Fiorentina

Christ Inao Oulaï, il centrocampista della Costa d’Avorio, in serata arriverà a Firenze. È tutto risolto, sia tra la Fiorentina ed il Trabzonspor che tra il calciatore ed il club gigliato. Il giocatore attualmente si trova in attesa di partire per Firenze. La fonte della fotografia è Lorenzo Lepore di Space Viola.