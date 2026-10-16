Tutto esaurito al Franchi, Nazione: "Firenze c'è. Volontà di trasmettere fiducia a un gruppo giovane"

Nonostante la delusione di Genova e un avvio di campionato tutt’altro che semplice, il popolo viola continua a stringersi attorno alla squadra di Paolo Vanoli

Firenze c’è. E per la sua Fiorentina ci sarà sempre. Nonostante la delusione di Genova e un avvio di campionato tutt’altro che semplice, il popolo viola continua a stringersi attorno alla squadra di Paolo Vanoli. Per la sfida di domenica contro il Como, in programma alle 15 al Franchi, il dato aggiornato parla di 21mila spettatori attesi. Un numero destinato a crescere nelle prossime ore e l’obiettivo del tutto esaurito è a portata di mano. Considerando la capienza ridotta dell’impianto a causa dei lavori di ristrutturazione, si tratterebbe di un’altra risposta importante da parte della tifoseria.

Del resto, la voglia di sostenere il nuovo corso targato Vanoli va ben oltre i risultati del campo. Lo ha dimostrato quanto accaduto sabato scorso a Marassi, dove circa duemila sostenitori gigliati hanno accompagnato la squadra nella trasferta contro il Genoa. E soprattutto lo hanno dimostrato al termine della partita, quando, nonostante la sconfitta, dal settore ospiti si sono alzati cori e incitamenti per i giocatori. Nessuna contestazione, ma la volontà di trasmettere fiducia a un gruppo giovane, alla ricerca della propria identità. Un segnale che non è passato inosservato e che racconta bene il clima che si respira adesso attorno alla Fiorentina (delusione post Genova a parte).

La stessa atmosfera è attesa domenica al Franchi. La prevendita procede a ritmo sostenuto, la Curva Ferrovia è pressoché completa e c’è una disponibilità sempre più limitata negli altri settori. Il richiamo della sfida contro il Como e la collocazione pomeridiana domenicale hanno contribuito ad alimentare l’interesse, ma a fare la differenza è soprattutto la volontà dei tifosi di accompagnare la squadra in questa fase delicata.