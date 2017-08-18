Tutti i numeri della Fiorentina, Simeone prende la 9, Benassi la 24, Pezzella prende la 20 di Borja Valero
La Fiorentina ha comunicato i numeri della nuova stagione, a Kalinic assegnato il numero 99. Gli altri acquisti..
La Fiorentina comunica i numeri di maglia per la stagione 2017/18:
3 BIRAGHI CRISTIANO
4 MILENKOVIC NIKOLA
5 BADELJ MILAN
6 SANCHEZ CARLOS
7 ZEKHNINI RAFIK
8 SAPONARA RICCARDO
9 SIMEONE GIOVANNI
10 EYSSERC VALENTIN
11 HAGI IANIS
13 ASTORI DAVIDE
14 FERNANDEZ MATIAS
15 MAXI OLIVERA
17 VERETOUT JORDAN MARCEL
19 CRISTOFORO SEBASTIAN
20 PEZZELLA GERMAN ALEJO
21 SOTTIL RICCARDO
22 CEROFOLINI MICHELE
24 BENASSI MARCO
25 CHIESA FEDERICO
26 RANIERI LUCA
27 SCHETINO YANCEV EDGARDO
28 DIAS GIL
30 KHOUMA EL BABACAR
31 VITOR HUGO
32 GORI GABRIELE
40 TOMOVIC NENAD
51 PETKOV ROSENOV HRISTOV
57 SPORTIELLO MARCO
73 MELI MARCO
76 GASPAR BRUNO
93 REBIC ANTE
97 DRAGOWSKI BARTLOMIEJ
99 KALINIC NIKOLA