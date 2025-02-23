Tutti gli esami sono negativi, Kean sta meglio e sarà dimesso dall'ospedale nelle prossime ore

Moise Kean è in miglioramento e potrebbe presto essere dimesso dall'ospedale, dove è ricoverato a seguito di una ginocchiata al volto subita durante Hellas Verona-Fiorentina. L'attaccante viola era st...

Moise Kean è in miglioramento e potrebbe presto essere dimesso dall'ospedale, dove è ricoverato a seguito di una ginocchiata al volto subita durante Hellas Verona-Fiorentina. L'attaccante viola era stato costretto a lasciare il campo in barella e in ambulanza dopo aver accusato un forte giramento di testa. Il trauma cranico subito non desta particolari preoccupazioni: i primi esami effettuati nell'ultima ora hanno dato esito negativo, segnalando una situazione sotto controllo. Kean resterà comunque sotto osservazione e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per valutare se potrà essere dimesso già in serata o se sarà necessario attendere fino a domani per maggiore cautela