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Tutti gli esami sono negativi, Kean sta meglio e sarà dimesso dall'ospedale nelle prossime ore

Moise Kean è in miglioramento e potrebbe presto essere dimesso dall'ospedale, dove è ricoverato a seguito di una ginocchiata al volto subita durante Hellas Verona-Fiorentina. L'attaccante viola era st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2025 18:56
Tutti gli esami sono negativi, Kean sta meglio e sarà dimesso dall'ospedale nelle prossime ore - Getty Images
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Moise Kean è in miglioramento e potrebbe presto essere dimesso dall'ospedale, dove è ricoverato a seguito di una ginocchiata al volto subita durante Hellas Verona-Fiorentina. L'attaccante viola era stato costretto a lasciare il campo in barella e in ambulanza dopo aver accusato un forte giramento di testa. Il trauma cranico subito non desta particolari preoccupazioni: i primi esami effettuati nell'ultima ora hanno dato esito negativo, segnalando una situazione sotto controllo. Kean resterà comunque sotto osservazione e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per valutare se potrà essere dimesso già in serata o se sarà necessario attendere fino a domani per maggiore cautela

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