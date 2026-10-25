Tutta la fragilità mentale della Fiorentina: i gol degli avversari arrivano sempre in pochi minuti

La Fiorentina a sì fa sempre travolgere dall’avversario

Questa Fiorentina ormai l’abbiamo capito, è una squadra fragile, anzi fragilissima. Oltre ai 19 gol subiti in 9 partite e ai 4 punti raccolti c’è un dato che dimostra che le difficoltà viola non sono solo tattiche o tecniche.

Infatti la Fiorentina è una squadra fragile anche a livello mentale. Lo dimostra il fatto che in quasi tutte le partite la Fiorentina dopo aver subito una rete ne prende subito un’altra. Fin dalla prima giornata in cui l’1-0 e il 2-0 della Roma arrivano in pochi minuti, poi con il Frosinone tra i primi due gol passano solo 12 minuti. Il toro invece la ribalta in appena 8 minuti, stesso minutaggio corre tra l’1-0 e il 2-0 del Genoa. Il Como va sopra 2-0 in appena 4 minuti mentre anche l’Inter oggi la ribalta in 4 minuti.

Insomma appena la Fiorentina prende un gol spesso dopo pochi minuti arriva un’altra rete. Segno di una squadra che è incapace a reagire ai momenti di difficoltà e che si fa travolgere dal momento positivo dell’avversario, che esso sia l’Inter, il Genoa o il Frosinone