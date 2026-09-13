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Turnover contro il Pisa? Corriere dello Sport: "Vanoli porterà una formazione competitiva accedere agli ottavi"

Obbligatorio il turnover per il tecnico viola, anche se la volontà è di schierare un undici che possa vincere e regalare il pass per gli ottavi di finale contro il Napoli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2026 10:20
Turnover contro il Pisa? Corriere dello Sport: "Vanoli porterà una formazione competitiva accedere agli ottavi" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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La prima del Vanoli-bis è andata (bene per prestazione, benissimo per risultato), ma è solo l’inizio come il nuovo-vecchio allenatore sa e ci ha messo meno di un attimo a trasmetterlo alla sua squadra. Non solo in campionato, tra l’altro, perché martedì torna la Coppa Italia dopo il 4-1 al Benevento di Ferragosto e, in assenza quest’anno delle coppe europee, è diventata in automatico un obiettivo primario della Fiorentina: lo era all’inizio della stagione e lo è a maggior ragione adesso.

Per questo e non solo per questo, Vanoli ha portato tutti in campo ieri al Viola Park a poche ore dal rientro da Venezia e altrettanto farà oggi verso il Pisa che arriva al Franchi (ore 21), derby regionale molto sentito come lo sono tutti in Toscana: allenamento di scarico per chi aveva giocato al Penzo con osservazione particolare sulle condizioni fisiche dei singoli, qualcosa di più per gli altri e in questo caso occhi su Oulai che in laguna c’è andato per rimanere in panchina sulla scia del problema muscolare accusato contro il Torino. Obbligato il turnover, ma Vanoli proporrà ovviamente una formazione competitiva per guadagnarsi gli ottavi e il Napoli.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport


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