Turnover contro il Pisa? Corriere dello Sport: "Vanoli porterà una formazione competitiva accedere agli ottavi"

Obbligatorio il turnover per il tecnico viola, anche se la volontà è di schierare un undici che possa vincere e regalare il pass per gli ottavi di finale contro il Napoli.

La prima del Vanoli-bis è andata (bene per prestazione, benissimo per risultato), ma è solo l’inizio come il nuovo-vecchio allenatore sa e ci ha messo meno di un attimo a trasmetterlo alla sua squadra. Non solo in campionato, tra l’altro, perché martedì torna la Coppa Italia dopo il 4-1 al Benevento di Ferragosto e, in assenza quest’anno delle coppe europee, è diventata in automatico un obiettivo primario della Fiorentina: lo era all’inizio della stagione e lo è a maggior ragione adesso.

Per questo e non solo per questo, Vanoli ha portato tutti in campo ieri al Viola Park a poche ore dal rientro da Venezia e altrettanto farà oggi verso il Pisa che arriva al Franchi (ore 21), derby regionale molto sentito come lo sono tutti in Toscana: allenamento di scarico per chi aveva giocato al Penzo con osservazione particolare sulle condizioni fisiche dei singoli, qualcosa di più per gli altri e in questo caso occhi su Oulai che in laguna c’è andato per rimanere in panchina sulla scia del problema muscolare accusato contro il Torino. Obbligato il turnover, ma Vanoli proporrà ovviamente una formazione competitiva per guadagnarsi gli ottavi e il Napoli.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport



