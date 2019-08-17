Tudor: "De Paul l'ha chiesto la Fiorentina. Anche noi vogliamo Chiesa, il problema è che costa 100 milioni"

Ecco le parole del mister dell'Udinese Tudor in conferenza stampa per presentare la sfida contro il SudTirol, risponde anche ad una domanda sul mercato e Rodrigo De Paul: "Se chiedete a cento persone,...

Ecco le parole del mister dell'Udinese Tudor in conferenza stampa per presentare la sfida contro il SudTirol, risponde anche ad una domanda sul mercato e Rodrigo De Paul: "Se chiedete a cento persone, vi risponderanno che è una pazzia tenere il mercato ancora aperto. È una delle più grosse stupidaggini, ma c'è ancora. Lo sanno tutti, ma bisogna adattarsi. Tutti vogliono i calciatori forti, De Paul l'ha chiesto la Fiorentina. Anche noi vogliamo Chiesa, il problema è che costa 100 milioni".