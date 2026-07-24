TS: "Fortini tra Torino e Parma, rinnovo ancora da definire. Il futuro del giovane esterno resta in bilico"

La valutazione del giocatore si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro

Il futuro di Niccolò Fortini continua a essere uno dei temi caldi del mercato della Fiorentina. Sul giovane esterno viola resta forte l'interesse del Torino, che dopo i primi contatti dello scorso inverno è tornato a muoversi con decisione per il classe 2006.

Rispetto a qualche mese fa, però, il quadro è cambiato. Se a gennaio la trattativa si era arenata per la distanza tra domanda e offerta, oggi il contratto in scadenza tra meno di un anno, unito al mancato rinnovo, potrebbe spingere la Fiorentina a rivedere le proprie richieste. La valutazione del cartellino si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro, con il club viola intenzionato a mantenere una percentuale sulla futura rivendita.

Reduce da una stagione con poco spazio, complice la concorrenza di Gosens e Parisi, Fortini è alla ricerca di una soluzione che gli garantisca maggiore continuità. In quest'ottica il Torino rappresenta una destinazione gradita anche per la presenza in panchina di Ignazio Abate, tecnico che conosce bene il difensore dai tempi della Primavera e che avrebbe raccolto ottime referenze sul suo conto.

Non c'è però soltanto il Torino. Nelle ultime ore anche il Parma ha intensificato i contatti con la Fiorentina, approfittando dell'assemblea di Lega a Milano per approfondire la situazione del giocatore. Il club emiliano può contare su rapporti consolidati con l'entourage di Fortini, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al terzino viola.

Al momento non è stata presa alcuna decisione, ma l'interesse attorno a Fortini continua a crescere e il suo futuro potrebbe delinearsi già nelle prossime settimane. A riportarlo è Tuttosport.