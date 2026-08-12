TS: "Fiorentina-Pellegrino, affare da 30 milioni: prestito con obbligo di riscatto e contratto di 5 anni"

I viola accelerano per l’attaccante argentino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina è ormai pronta ad accogliere Mateo Pellegrino. Per l’attaccante argentino sarebbe pronto un contratto di cinque anni, mentre l’accordo con il Parma dovrebbe essere definito sulla base di 30 milioni di euro, attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. I ducali, nel frattempo, hanno già individuato il sostituto: il connazionale Romero, acquistato dal Tigre per circa 10 milioni.

L’arrivo di Pellegrino a Firenze completerebbe così il domino degli attaccanti, coinvolgendo anche il Bologna. I rossoblù, infatti, sarebbero ormai in chiusura per Roberto Piccoli, destinato a lasciare la Fiorentina per una cifra compresa tra i 17 e i 18 milioni di euro, sempre con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Per il centravanti classe 2001 è pronto un contratto di cinque anni. Un doppio movimento che, con l’arrivo di Pellegrino a Firenze, potrebbe presto completare l’incastro tra Fiorentina, Parma e Bologna.