Truffe online: il nuovo volto delle minacce virtuali

Tutti siamo il bersaglio delle truffe online. Che si tratti di un’email di phishing o di un’offerta di lavoro falsa, la minaccia è sempre pronta a coglierci impreparati non appena accendiamo il nostro...

Tutti siamo il bersaglio delle truffe online. Che si tratti di un’email di phishing o di un’offerta di lavoro falsa, la minaccia è sempre pronta a coglierci impreparati non appena accendiamo il nostro PC o ci colleghiamo allo smartphone. L’unico modo per evitare di cadere nella trappola è adottare tutte le misure necessarie a proteggerci. Scopriamo quali sono!

Il panorama attuale delle truffe virtuali

La varietà delle truffe online è ormai sconfinata e ha dato libero sfogo alla fantasia dei truffatori di ogni livello ed esperienza. Dalle email in cui ti viene comunicato di aver ereditato un patrimonio fino ai più sottili attacchi di phishing, i tentativi sono i più vari:

L’IA ha dato una marcia in più ai tentativi di truffa: se ti capita di ricevere un messaggio o un’email con l’avviso che il tuo conto bancario sta per essere hackerato, nel 99,9% la truffa è proprio nel messaggio;

Gli asset digitali sono un nuovo veicolo degli scam più attuali: condividere il proprio wallet, partecipare a un progetto in fase iniziale o accettare una proposta di investimentosono scelte che comportano un rischio elevato;

Le truffe di lavoro sono sempre più frequenti, vista la diffusa modalità di collaborare da remoto. Tra i segnali spia, c’è la richiesta di una somma di denaro a titolo di “garanzia” del lavoro svolto;

Anche le truffe amorose sono in cima ai rischi più infidi della rete: social e app di messaggistica rendono facile adescare vittime online.

Come riconoscere un tentativo di truffa

Anche se spesso sono orchestrate in maniera raffinata, le truffe possono essere sventate con alcune accortezze. Ci sono siti come il sportwetten24.com che pongono in essere tutte le difese necessarie per tutelare gli utenti, ma anche i giocatori devono prendere le loro precauzioni. Tra queste:

Quando entri su un sito per giocare, accertati sempre che l’indirizzo sia corretto, soprattutto se vieni reindirizzato da un altro sito;

Attenzione ai messaggi inaspettati, anche tramite social: anche il finto messaggio di un familiare che ha perso il telefono è un tipico tentativo di scam;

Se il messaggio che ricevi presenta errori grammaticali o uno stile poco naturale, assicurati che provenga da chi effettivamente dichiara di inviarlo;

Quando chi invia un ‘email o un messaggio cerca di creare un senso di urgenza e di frutta, il segnale d’allarme è forte e chiaro

Strumenti e tecnologie di difesa

Sono diversi gli strumenti che puoi adottare per evitare di cadere nella trappola delle truffe online, che stanno aumentando sempre di più:

Utilizza sempre l’autenticazione a 2 fattori e usa password efficaci per i siti a cui accedi;

Assicurati che il computer abbia un antivirus installato e un firewall e che siano sempre aggiornati;

Attiva i sistemi di sicurezza predisposti dai fornitori di servizi di pagamento, come Verified by Visa o il codice di sicurezza Mastercard. Qualche secondo in più di attenzione può evitare danni difficili da recuperare;

Non condividere mai dati personali, anche di base, su siti non sicuri: il furto di identità è uno degli hackeraggi più frequenti.

Difendersi sui social media e nelle app di messaggistica

Fonte: Freepik

Una recente campagna della Consob ha lanciato un video per mettere in guardia gli utenti dei social media e delle app di messaggistica. Tra le truffe più comuni, ci sono:

Le impersonificazioni con cui un utente si spaccia per una persona che non è per ottenere diversi tipi vantaggi (denaro, attenzioni, condivisione di link);

Falsi premi, in realtà sono soggetti a pagamento per il riscatto (che non avverrà mai);

Richiesta di dati personali per finti sondaggi.

Il modo migliore per evitare di incappare in questi raggiri è regolare le impostazioni sulla privacy per evitare di condividere contenuti personali, verificare l’identità degli account attraverso gli appositi strumenti, utilizzare il sistema di verifica delle immagini che trovi anche su Google, segnalare messaggi sospetti all’organizzazione interessata.

Consapevolezza ed educazione

Il primo passo per imparare a difendersi è essere consapevole delle minacce. Internet è il luogo virtuale in cui è possibile trovare ogni tipo di opportunità ma anche di rischi. Rimani sempre aggiornato sulle modalità di truffa più recenti e sui sistemi più attuali per difendersi:

Leggi le notizie relativa ai casi più eclatanti di raggiro;

Segui i blog e le riviste che condividono suggerimenti e strumenti per difendersi;

Chiedi consigli ad amici e familiari più esperti in materia.

In generale, rimani sempre prudente e non compiere azioni di cui non sei sicuro al 100%, salvo una conferma ufficiale.

Cosa fare in caso di truffa

Essere vittima di una truffa è una situazione frequente. Nella sfortunata ipotesi in cui questo accada, è importante:

Interrompere ogni tipo di comunicazione con il truffatore;

Contattare subito la propria banca o l'exchange crypto per avvisare della truffa, in modo da prevenire o limitare i danni economici;

Denunciare l’accaduto alla polizia postale o ad ogni altra autorità competente;

Modificare tutte le password e attivare l’autenticazione multifattoriale;

Verifica con attenzione gli estratti conto e i movimenti dei tuoi asset, anche crypto, nelle settimane successive alla truffa.

Il futuro della sicurezza informatica: una prospettiva futura

Il futuro della sicurezza informatica va di pari passo con l'evoluzione delle truffe. L'obiettivo della cybersecurity è in realtà anticipare le minacce che possono emergere dall'evoluzione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Anche se gli strumenti a disposizione degli utenti per rilevare i tentativi di attacco e rafforzare le difese saranno sempre più evoluti, l'attenzione umana è insostituibile.

A volte basta eliminare un messaggio pericoloso e adottare le misure più tradizionali di sicurezza per stare alla larga dai rischi della rete.