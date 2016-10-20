Trpisovsky: "La Fiorentina ci sottovaluta, noi dobbiamo vincere"

L'allenatore dello Slovan deciso in conferenza stampa

Il tecnico dello Slovan Liberec Jindrich Trpisovsky, in occasione della gara di Europa League contro la Fiorentina di Paulo Sousa (in programma questa sera alle 19), ha parlato in conferenza stampa: "La squadra viola potrebbe sottovalutarci, noi invece non ci faremo trovare impreparati, anche perché dobbiamo assolutamente vincere. Ho visto giocare la Fiorentina in casa contro il Milan e mi è parsa una formazione molto offensiva, ma so anche che fuori casa è più coperta, e in trasferta non ha ancora mai vinto. Noi avremo senz'altro bisogno di un po' di fortuna, quella che ci è mancata nelle altre due gare del girone".