Trpisovsky: "La Fiorentina ci sottovaluta, noi dobbiamo vincere"
L'allenatore dello Slovan deciso in conferenza stampa
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2016 12:33
Il tecnico dello Slovan Liberec Jindrich Trpisovsky, in occasione della gara di Europa League contro la Fiorentina di Paulo Sousa (in programma questa sera alle 19), ha parlato in conferenza stampa: "La squadra viola potrebbe sottovalutarci, noi invece non ci faremo trovare impreparati, anche perché dobbiamo assolutamente vincere. Ho visto giocare la Fiorentina in casa contro il Milan e mi è parsa una formazione molto offensiva, ma so anche che fuori casa è più coperta, e in trasferta non ha ancora mai vinto. Noi avremo senz'altro bisogno di un po' di fortuna, quella che ci è mancata nelle altre due gare del girone".