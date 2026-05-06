Troilo attacca: "Stai zitto! Non vai ai mondiali". Barella risponde: "In Argentina non lo conoscono nemmeno"

Lite durante Inter-Parma tra Troilo e Barella

Momenti di tensione durante Inter-Parma, gara che ha consegnato lo Scudetto all’Inter. Come raccontato da BordoCam su DAZN, tutto nasce da un pestone di Troilo ai danni di Nicolò Barella.

Da lì, diversi battibecchi tra i due in campo, con il centrocampista nerazzurro apparso particolarmente nervoso. Per evitare che la situazione degenerasse, il tecnico Chivu ha deciso di sostituirlo.

Uscendo dal terreno di gioco, Barella ha spiegato il motivo della sua reazione a Marcus Thuram e ad alcuni compagni in panchina:

“Sai cosa mi ha detto? Stai zitto bobo (termine argentino per dire scemo, idiota) che non vai ai mondiali. Ma se neanche lo conoscono in Argentina”.