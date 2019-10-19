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Trevisani: "Vorrei sempre Castrovilli nella mia formazione. Non lo levo manco se..."

Queste alcune parole del famoso commentatore Sky Gaetano Castrovilli: “Se dovessi scegliere due centrocampisti tra Tonali, Castrovilli e Bernardeschi nella mia formazione ideale? Per primo scegliere s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 12:12
Trevisani: "Vorrei sempre Castrovilli nella mia formazione. Non lo levo manco se..." - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste alcune parole del famoso commentatore Sky Gaetano Castrovilli: “Se dovessi scegliere due centrocampisti tra Tonali, Castrovilli e Bernardeschi nella mia formazione ideale? Per primo scegliere sicuramente l'otto viola.Io Castrovilli non lo levo neanche se viene un uomo armato a dirmelo”.

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