Trevisani: "Vorrei sempre Castrovilli nella mia formazione. Non lo levo manco se..."
Queste alcune parole del famoso commentatore Sky Gaetano Castrovilli: “Se dovessi scegliere due centrocampisti tra Tonali, Castrovilli e Bernardeschi nella mia formazione ideale? Per primo scegliere s...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 12:12
Queste alcune parole del famoso commentatore Sky Gaetano Castrovilli: “Se dovessi scegliere due centrocampisti tra Tonali, Castrovilli e Bernardeschi nella mia formazione ideale? Per primo scegliere sicuramente l'otto viola.Io Castrovilli non lo levo neanche se viene un uomo armato a dirmelo”.