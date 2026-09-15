Trevisani: “Mi dispiace che la Fiorentina non abbia preso Matic, è uno che migliora i compagni”
Trevisani ha parlato della scelta della Fiorentina di non prendere Matic
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 12:43
Riccardo Trevisani analizzando a Cronache di spogliatoio la partita tra Fiorentina e Sassuolo ha parlato di Matic, queste le sue parole:
“Matic è uno che anche a 38 anni è a un livello clamoroso, per me in carriera è stato poco sotto quelli che sono i top come Xavi, iniesta e Busquets, e anche oggi fa la differenza.
È uno che fa funzionare la squadra, che migliora i compagni: se un compagno è da 6 con lui accanto è da 6.5. Matic dovunque lo metti è mezza squadra. Mi dispiace che squadre come la Fiorentina che non hanno il centrocampo dell’Inter non sono andate a prenderlo a un costo irrisorio come quello che ha oggi.”