Trevisani: "In Italia nessuno fa benissimo in Europa ed anche in campionato. Vedi Fiorentina e l'Inter"

Riccardo Trevisani ha parlato a Pressing della difficoltà delle squadre italiane di far bene sia in campionato che nelle coppe europee nell'arco della stessa stagione. Queste le sue parole:"In Italia...

Riccardo Trevisani ha parlato a Pressing della difficoltà delle squadre italiane di far bene sia in campionato che nelle coppe europee nell'arco della stessa stagione. Queste le sue parole:

"In Italia nessuno fa bene in campionato e anche in Europa. La Fiorentina ha fatto la finale ed è arrivata settima. L'Inter ha fatto bene in campionato e male in Europa e quando ha fatto la finale di Champions League ha fatto male in campionato arrivando quarta"

LE PAROLE DI ROCCHI SUI RIGORI DI FIORENTINA-LAZIO

https://www.labaroviola.com/rocchi-non-ce-rigore-per-la-lazio-perche-dodo-la-tocca-prima-di-testa-rigori-fiorentina-giusti/269275/