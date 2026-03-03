Trevisani: "Esonerare Vanoli ma per prendere chi? Non c'è nessuno libero esperto in queste situazioni"

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della situazione in casa Fiorentina e di un possibile esonero di Vanoli, queste le sue parole:"...

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della situazione in casa Fiorentina e di un possibile esonero di Vanoli, queste le sue parole:

"Non mi sembra ci siano gli estremi per cambiare allenatore. Poi cambiare Vanoli per prendere chi? Non c'è nessuno libero esperto di queste situazioni, l'unico era D'Aversa ma è andato al Torino. L'arma segreta della Fiorentina è la Cremonese che va avanti cercando di pareggiare senza riuscirci. La grande speranza della Fiorentina è questa."