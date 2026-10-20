Trevisani: "Dodò deve giocare titolare, Viery e Pongracic centrali. Atta lo vedo alto a sinistra"

Il noto giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della situazione della Fiorentina

Il noto giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Sulla Fiorentina volevo dire che per me Mastantuono è veramente forte, ma proprio molto forte e deve essere messo nella Fiorentina nelle condizioni di dimostrare di essere forte, per me è tanta roba. Il cambio sinceramente non l'ho capito. Per me la Fiorentina deve giocare con: Dodò, Pongracic, Viery e Jimenez, davanti Atta, Mastantuono e Pellegrino. A centrocampo partirei con Mandragora, che non c'è più, quindi Oulai, Fagioli e uno tra Brescianini e Ndour.