Trevisani attacca Paratici: “Prima fai la squadra e poi prendi i nomi fichi, sennò fai come con Cr7”

Trevisani ha analizzato la situazione della Fiorentina

Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della situazione della Fiorentina:

“Penso che Grosso abbia sbagliato tutto lo scibile: formazioni, cambi, conferenze e qualcosa dietro le quinte. Ma non si caccia un allenatore dopo 3 giornate, non si fa. Dovrebbe esserci il divieto della FIGC di esonerare un allenatore prima del 20% del campionato.

Se l’Atalanta avesse cacciato Gasp dopo 4 giornate non avremmo visto tutto quello che abbiamo visto. Se un allenatore sta sbagliando riportalo sulla retta via e non cacciarlo. La Fiorentina ha una squadra nuova, come si poteva pensare di essere pronti al 4 settembre? Non è fattibile né pensabile, l’errore è di concetto. Magari è accaduto qualcosa che non sappiamo. Ma questa scelta di cacciare Vanoli per riprenderlo dopo 3 giornate è assurdo.

Ribadisco però che non andava bene Pradè, ora Paratici, c’era Grosso, Palladino, Italiano e c’è il figlio di Rocco ma le cose continuano a non andare.

Non c’è motivo per cui la Fiorentina dovrebbe lottare per salvarsi, non c’è proprio motivo con questa squadra. Però la sostanza è sempre quello che manca, a Sassuolo Grosso ha fatto molto bene ma aveva Matic. Quando pensi alla squadra prima fai la squadra poi metti i nomi fichi, sennò fai come con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è quello che lo ha ammazzato alla Juve, ora è lo stesso principio. Secondo me l’esonero nasce dal cambio di Mastantuono, però vai dal tuo allenatore e gli dici: “Amico se vuoi andare d’accordo non cambi Mastantuono al 45esimo, io non ti caccio ma te non me lo levi all’intervallo.

Però è anche vero che pure Paratici è li da 6 mesi e non ha la bacchetta magica. Per cui anche a lui va dato tempo e serve calma, ci sta di commettere degli errori prima di trovare la quadra”