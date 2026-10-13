Trevisani attacca De Gea: “Non è più nelle condizioni di giocare, si chiama vecchiaia e capita a tutti”

Per Trevisani De Gea è il problema principale della Fiorentina

Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina e di De Gea:“Purtroppo la squadra ha delle lacune a cominciare da De Gea. De Gea non è più nelle condizioni psicofisiche di giocare 38 giornate, se non credete nell’invecchiamento guardate quello che fa Neuer, si chiama vecchiaia e capita a tutti, compreso Cr7.”