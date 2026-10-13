Lazio a saldo zero, Fiorentina a suon di milioni: il mercato non fa la differenza da solo

Dai vincoli economici della Lazio ai milioni spesi dalla Fiorentina: il campo racconta una realtà ben diversa dalle aspettative

Siamo soltanto alla sesta giornata di campionato, è vero. Il tabellone della classifica è ancora un cantiere aperto, un abbozzo che subirà inevitabilmente decine di ribaltoni prima della primavera. Eppure, a guardare i due estremi della graduatoria, l'impatto visivo fa rumore: la Lazio è momentaneamente in vetta alla classifica, mentre la Fiorentina si ritrova in penultima posizione.

Un quadro che assume contorni ancor più paradossali se si analizzano le strategie e i bilanci estivi delle due società.

Da un lato c'è il club biancoceleste, che riparte da Gennaro Gattuso, dopo la delusione con la Nazionale, capace di issarsi al comando della Serie A nonostante una sessione di calciomercato condotta a saldo praticamente zero. La dirigenza laziale ha lavorato con il cesello, puntando sui prestiti, sulla valorizzazione dell'organico esistente e su innesti mirati che non hanno gravato sui conti. Tra i nomi arrivati in biancoceleste figurano Davide Frattesi, Andrea Pinamonti, Josip Šutalo e Albert Gudmundsson.

Dall'altro lato c'è la Fiorentina, piombata in un avvio di stagione da incubo. I viola, che hanno già cambiato guida tecnica, si ritrovano nei bassifondi della classifica nonostante una campagna acquisti estiva caratterizzata da investimenti robusti e importanti esborsi economici. La proprietà ha messo in mano a Paratici risorse significative per rinforzare la rosa, ma il campo, almeno in questo avvio, ha restituito un verdetto impietoso, evidenziando difficoltà impreviste e un'identità di gioco ancora tutta da trovare.

È chiaro che ad ottobre i verdetti non esistono e la classifica è puramente interlocutoria. La Fiorentina ha tutto il tempo, la qualità e le risorse economiche per invertire la rotta e risalire la china, così come la Lazio dovrà sudare per difendere un primato storico, inaspettato quanto affascinante.

Ma la sesta giornata, intanto, lancia un messaggio forte e chiaro: la Lazio rifila 3 gol al Monza rimanendo salda al primo posto con l'Inter e la Fiorentina perde a Marassi dopo un avvio imbarazzante. Nel calcio i soldi aiutano, ma non comprano i punti.

Il confronto con la Lazio non stabilisce chi abbia lavorato meglio, ma mette in luce il paradosso viola: avere più possibilità di spendere non significa automaticamente avere una squadra più pronta. E dopo la sconfitta di Genova, la Fiorentina non può più limitarsi a promettere crescita. Deve cominciare a dimostrarla.