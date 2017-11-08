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Tre infortuni uguali in dieci giorni: Badelj, Thereau e Laurini, la Fiorentina cerca le cause...

Quello di Badelj, dice questa mattina La Nazione, è il terzo infortunio muscolare capitato ai giocatori viola negli ultimi dieci giorni. Prima Thereau, poi Laurini e appunto Badelj. Per tutti e tre pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 09:12
Tre infortuni uguali in dieci giorni: Badelj, Thereau e Laurini, la Fiorentina cerca le cause... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Rassegna Stampa
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Quello di Badelj, dice questa mattina La Nazione, è il terzo infortunio muscolare capitato ai giocatori viola negli ultimi dieci giorni. Prima Thereau, poi Laurini e appunto Badelj. Per tutti e tre problemi ai flessori. Un dato su cui Pioli e il suo staff lavoreranno per capire le cause e prevenire altri infortuni simili.

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