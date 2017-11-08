Tre infortuni uguali in dieci giorni: Badelj, Thereau e Laurini, la Fiorentina cerca le cause...
Quello di Badelj, dice questa mattina La Nazione, è il terzo infortunio muscolare capitato ai giocatori viola negli ultimi dieci giorni. Prima Thereau, poi Laurini e appunto Badelj. Per tutti e tre pr...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 09:12
Quello di Badelj, dice questa mattina La Nazione, è il terzo infortunio muscolare capitato ai giocatori viola negli ultimi dieci giorni. Prima Thereau, poi Laurini e appunto Badelj. Per tutti e tre problemi ai flessori. Un dato su cui Pioli e il suo staff lavoreranno per capire le cause e prevenire altri infortuni simili.