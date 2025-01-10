Trattativa tra Fiorentina e Parma per Coulibaly? No, Di Marzio fa marcia indietro: "Lo ha preso il Leicester"

Ieri sera Gianluca Di Marzio aveva annunciato la trattativa tra Parma e Fiorentina per lo scambio Coulibaly-Kayode. Una trattativa in realtà mai partita, e infatti il terzino del Parma si sta trasfere...

A cura di Redazione Labaroviola 10 gennaio 2025 18:30

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