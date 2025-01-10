Trattativa tra Fiorentina e Parma per Coulibaly? No, Di Marzio fa marcia indietro: "Lo ha preso il Leicester"
Ieri sera Gianluca Di Marzio aveva annunciato la trattativa tra Parma e Fiorentina per lo scambio Coulibaly-Kayode. Una trattativa in realtà mai partita, e infatti il terzino del Parma si sta trasfere...
Ieri sera Gianluca Di Marzio aveva annunciato la trattativa tra Parma e Fiorentina per lo scambio Coulibaly-Kayode. Una trattativa in realtà mai partita, e infatti il terzino del Parma si sta trasferendo al Leicester. Queste le parole di Di Marzio:
Il terzino destro del Parma, con contratto in scadenza a giugno 2025, saluta il club emiliano dopo quasi 4 anni nei quali ha partecipato al ritorno in Serie A. La trattativa che lo porterà a vestire la maglia delle Foxes è ai dettagli.
Il classe 1999 della squadra di Fabio Pecchia piaceva anche alla Fiorentina in caso di partenza di Kayode. In questo senso, ora si tratterà di capire se il Parma virerà ugualmente su Kayode per sostituirlo.