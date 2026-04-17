Tragedia Manninger: Il semaforo rosso e il passaggio a livello erano attivi? Gli inquirenti indagano

L'auto di Manninger è stata travolta da un treno all'altezza di un passaggio a livello, gli inquirenti indagano sul semaforo per capire la dinamica

La morte di Alexander Manninger — ex portiere austriaco di 48 anni che in Italia ha indossato le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus — ha scioccato il mondo del calcio. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai media austriaci, l'incidente è avvenuto poco dopo le 8 del mattino di giovedì 16 aprile. L'auto guidata da Manninger è stata centrata in pieno da un treno all'altezza di un passaggio a livello. Un impatto che non ha lasciato scampo all'ex portiere, tornato a fare il falegname dopo l'addio al calcio nel 2017. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione (anche con l'utilizzo del defibrillatore) è risultato vano. Illesi, invece, il macchinista e i 25 passeggeri a bordo del convoglio.

Le cause dell'incidente restano ancora da chiarire. La procura ha avviato un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Secondo il quotidiano austriaco Kronenzeitung, l'esperto perito Gerhard Kronreif è stato incaricato di analizzare i dati elettronici del veicolo: «Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente», le sue parole. Gli inquirenti stanno inoltre verificando se il segnale rosso al passaggio a livello fosse attivo e funzionante al momento dell'impatto. Manninger si trovava da solo in auto. «Secondo le prime indagini, l'auto è stata urtata da un convoglio della Salzburger Lokalbahn mentre attraversava il passaggio a livello ed è stata trascinata — la prima ricostruzione della polizia —. Il conducente era solo nel veicolo. Il macchinista del treno è rimasto illeso». Lo scrive Il corriere della Sera