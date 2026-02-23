Toto-formazione: Vanoli punta sulla continuità e cambia il meno possibile contro il Pisa

Nel giorno del derby dell’Arno, i principali quotidiani sportivi convergono sulle scelte di formazione di Paolo Vanoli. Il match contro il Pisa vedrà una Fiorentina all’insegna della continuità, reduc...

Nel giorno del derby dell’Arno, i principali quotidiani sportivi convergono sulle scelte di formazione di Paolo Vanoli. Il match contro il Pisa vedrà una Fiorentina all’insegna della continuità, reduce per la prima volta in stagione da due vittorie consecutive.

La continuità riguarda più che altro la partita di sabato scorso contro il Como, mentre dal confronto di giovedì in Conference League contro lo Jagiellonia ci saranno pochi titolari confermati (solo Luca Ranieri dovrebbe partire dall’inizio). Un cambio forzato riguarda Rolando Mandragora, squalificato: al suo posto scenderà in campo Cher Ndour Moise Kean in attacco affiancato da Harrison e Solomon, Fagioli in regia e Brescianini a completare la mediana. Dietro, davanti a De Gea, Ranieri appunto assieme a Pongracic, sui lati Dodo e Parisi. L'unica discrepanza, sottigliezza più utile ai fini grafici che per altro, è legata al modulo. Per la Gazzetta dello Sport e il Corriere Fiorentino sara 4-3-3, gli altri quotidiani dispongono la Fiorentina col 4-1-4-1.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

Corriere dello Sport - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean.

Tuttosport - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean.

Corriere Fiorentino - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

La Nazione - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean.