Toto-formazione: “Tutti d’accordo sarà una fiorentina B, priorità alla Cremonese: big a riposo”

Sarà una Fiorentina “B”. È il punto su cui concordano quasi tutti i quotidiani oggi: stasera c’è il Raków per l’andata degli ottavi di Conference League, ma fra quattro giorni la vera priorità sarà lo scontro salvezza contro la Cremonese.

Le scelte di Paolo Vanoli sono dunque orientate principalmente alla partita di Cremona. In porta ci sarà Oliver Christensen, mentre Moise Kean sarà ancora una volta preservato insieme ad altri tre big: Dodô, Marin Pongračić (squalificato) e Nicolò Fagioli (titolarissimo solo secondo Tuttomercatoweb). Fuori lista Uefa anche Daniele Rugani e Marco Brescianini, mentre Manor Solomon è indisponibile per infortunio.

Nel toto-formazione dei quotidiani si sono viste molteplici interpretazioni della Fiorentina: 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1… virtuosismi tattici che però non cambiano la sostanza. Confermati fra i titolari Pietro Comuzzo e Cher Ndour, con Fabiano Parisi schierato alto a destra e Roberto Piccoli al centro dell’attacco.

Quasi tutti i quotidiani indicano come esterno basso a sinistra Luis Balbo, classe 2006, con una sola partita da titolare in Coppa Italia contro il Como 1907. Fa eccezione la Repubblica, che schiera dal 1’ Robin Gosens. Un’altra discrepanza riguarda la Gazzetta dello Sport, unica a inserire in campo Jack Harrison. Per il resto, le scelte coincidono, anche se con interpretazioni leggermente diverse.

Ecco il toto-formazione di quotidiani e siti specializzati:

Corriere dello Sport: Fiorentina (4-2-3-1):Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini;

Piccoli.

Gazzetta dello Sport: Fiorentina (4-3-3):Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo;

Fabbian, Ndour, Fazzini; Parisi, Piccoli, Harrison.

Tuttosport: Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora,Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

Corriere Fiorentino: Fiorentina (4-2-3-1):Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini;

Piccoli.

La Nazione: Fiorentina: (4-1-4-1):Christensen, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo, Ndour, Parisi, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Piccoli.

Repubblica (Firenze): Fiorentina (4-3-3):Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens;Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini.

Tuttomercatoweb.com: Fiorentina (4-1-4-1):Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo;Fagioli; Parisi, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.