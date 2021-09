Tosto: “Scudetto? Napoli, Atalanta o Fiorentina. I Viola devono puntare alla zona Champions”

Vittorio Tosto, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare della Serie A, soffermandosi anche sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:

SCUDETTO “Chi vincerà il titolo? Non andrà a Milano, Torino o Roma, prenderà una nuova via. Per la prima volta dopo trent’anni potrebbe essere a Bergamo, Napoli o magari anche Firenze“.

AMBIZIONE FIORENTINA “Intanto deve mentalmente, anche all’interno della città di Firenze, tornare ad essere ambiziosa, pure nella testa dei tifosi perché oggi il calcio è tutto e subito quindi può succedere qualsiasi cosa. Nello sport se ci si pone dei limiti si sta mettendo dei freni e togliendo dei punti, quindi io l’Europa League la terrei in considerazione come terzo scalino e guarderei più in alto. Il calcio di oggi non è più quello di 20 o 30 anni fa, non c’è più il dominio di Milano, Roma o Torino e la Fiorentina deve puntare ai primi 4 posti”.

LEGGI ANCHE: