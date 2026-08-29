Torricelli: "Wembley il ricordo più bello, battere la Juve è sempre speciale. Ho fiducia in Grosso"

I ricordi di Moreno Torricelli: da Wembley alla vittoria contro la Juve

In occasione del pranzo delle Vecchie Glorie organizzato al Viola Park per celebrare il centenario della Fiorentina, Moreno Torricelli ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi vissuti durante la sua esperienza in maglia viola.

“È una giornata storica per tutto il popolo viola. Essere qui, in un centro sportivo che rappresenta un fiore all’occhiello a livello internazionale, è davvero bello. Ritrovare poi tanti miei ex compagni rende tutto ancora più speciale”.

Tra i ricordi più belli c’è sicuramente la sua prima stagione a Firenze: “Siamo stati primi per tutto il girone d’andata. Purtroppo non riuscimmo a chiudere l’annata come avremmo voluto, ma rimane una stagione fantastica. Tornammo anche in Champions League dopo tanti anni”.

Impossibile non citare la vittoria contro l’Arsenal a Wembley: “È la partita che ricordo maggiormente. Ero in tribuna perché ero infortunato, ma fu una serata indimenticabile. È stata l’ultima vittoria di una squadra italiana in quello stadio storico prima della sua demolizione. A Firenze fui accolto benissimo, nonostante arrivassi dalla Juventus”.

Proprio contro i bianconeri arrivò anche una vittoria speciale: “Battere la Juventus è sempre difficile e bellissimo. Mi capitò proprio alla prima sfida da ex e per questo la mia esultanza fu particolare”.

Infine, un giudizio sulla Fiorentina attuale: “Ha fatto un ottimo mercato e ha acquistato giocatori che possono diventare grandissimi. Sono giovani e avranno bisogno di tempo per crescere, ma Paratici e tutta la dirigenza hanno lavorato molto bene. Ci sarà da lavorare, perché non è semplice partire subito forte. Credo molto in Grosso, è un allenatore preparatissimo e penso che la strada intrapresa sia quella giusta”.