Torricelli: "Fagioli ha talento e visione, alla Nazionale italiana servono giocatori come lui"

L'ex Fiorentina ha parlato a Italia 7 di alcuni protagonisti viola e dell'esonero di Fabio Grosso

Moreno Torricelli, ex della Fiorentina, è intervenuto a Il Salotto Viola su Italia 7, soffermandosi soprattutto su Nicolò Fagioli, sul rendimento di Kayode e sulla scelta della società di interrompere il rapporto con Fabio Grosso.

"Fagioli è sicuramente uno dei giocatori più interessanti che abbiamo in mezzo al campo. Ha qualità importanti, grande visione e la capacità di ricoprire più posizioni nel reparto. Mi auguro che la sua crescita con la Fiorentina possa aiutarlo a diventare sempre più importante anche per la Nazionale. Di calciatori con queste caratteristiche abbiamo bisogno".

Su Kayode, Torricelli ha parlato delle qualità mostrate dal giovane terzino: "È un ragazzo molto forte fisicamente e non gli manca il coraggio. Ha trovato anche il gol e disputato una prestazione positiva. In quel ruolo avere gamba è fondamentale, così come possedere un minimo di qualità tecnica per uscire bene dalle situazioni difficili".

Infine, un passaggio sull'esonero di Grosso e sulle motivazioni che, secondo Torricelli, possono aver portato la Fiorentina a cambiare allenatore: "Da fuori è complicato capire fino in fondo le ragioni della decisione e dispiace per l'esonero. Più delle sconfitte in sé, però, credo abbia pesato il modo in cui sono arrivate. La squadra non dava l'impressione di reagire e di lottare, e penso che sia stato proprio questo l'elemento che ha fatto saltare il banco".