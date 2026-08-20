Torreira si è offerto. Nazione: "La Fiorentina ha rispedito la proposta al mittente. Difficile il ritorno"

In mezzo al campo la rosa di Grosso è già abbondante

Ci sono storie che nel mercato tornano ciclicamente a bussare alla porta. Quella tra Lucas Torreira e la Fiorentina è una di queste. Il centrocampista uruguaiano vuole lasciare il Galatasaray e nei giorni scorsi il suo entourage ha fatto arrivare anche al club viola la disponibilità per un romantico ritorno a Firenze. Una proposta, però, che almeno per il momento è stata rispedita al mittente dalla Fiorentina (i tifosi sui social invece sperano fortemente in un suo ritorno). Più che una questione tecnica, è una questione di spazi e numeri.

In mezzo al campo la rosa di Fabio Grosso è già abbondante e Paratici e Goretti hanno altre priorità per completare il mercato. Prima di immaginare eventualmente un nuovo innesto serviranno delle uscite. Proprio per questo, allo stato attuale, non esistono margini per riportare Torreira al Viola Park. Il centrocampista a Firenze ha lasciato un ricordo importante nella stagione 2021/22, la prima di Vincenzo Italiano, chiusa con 31 presenze e 5 gol in campionato. Il suo ritorno rimane un’idea, magari per il futuro. Lo riporta La Nazione.