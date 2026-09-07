Torna il Fanta Passione Fiorentina, si aprono le iscrizione dell'unico fantacalcio dedicato ai tifosi viola

Da venerdi parte ufficialmente il Fanta Passione Fiorentina. Ogni giocatore ha la possibilità di crearsi la propria squadra

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dedicato a tutti i tifosi della Fiorentina con premi speciali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata.

Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata. I premi finali sono raddoppiati, ben 40 destinati ai fanta allenatori che avranno collezionato più punti alla fine del campionato. I 40 premi finali sono:

1) Mac

2) Iphone

3) Abbonamento Tribuna

4) Abbonamento Curva Fiesole

5) Abbonamento Curva Fiesole

6) 1° Maglia originale firmata

7) 2° maglia originale firmata

8) 3° maglia originale firmata

9) 4° maglia originale firmata

10) Felpa di allenamento ACF

11) Polo di rappresentanza ACF

12) Maglia di rappresentanza ACF

13) Pass Vip per partita al Franchi

14) Pass Vip per partita al Franchi

15) Pass Vip per partita al Franchi

16) Pass Vip per partita al Franchi

17) Pass Vip per partita al Franchi

18) Pass Vip per partita al Franchi

19) Maglia di allenamento ACF

20) Pantaloncino da gara ACF

21) Maglia retro Fiorentina a scelta

22) Maglia retro Fiorentina a scelta

23) Maglia retro Fiorentina a scelta

24) Maglia retro Fiorentina a scelta

25) Maglia retro Fiorentina a scelta

26) T-shirt Passione Fiorentina

27) T-shirt Passione Fiorentina

28) T-shirt Passione Fiorentina

29) T-shirt Passione Fiorentina

30) T-shirt Passione Fiorentina

31) 2 Cover cellulare Passione Fiorentina

32) Tazza + Cover Passione Fiorentina

33) 2 Tazze + Cover cellulare Passione Fiorentina

34) Adesivo + Cover Passione Fiorentina

35) Cover cellulare Passione Fiorentina

36) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

37) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

38) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

39) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

40) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

Per fare la propria squadra ogni giocatore ha a disposizione 500 crediti per comprare: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti. Ogni settimana possibilità di modificare la squadra e migliorarla, sempre restando nel budget prefissato

+ 1 per portiere imbattuto, modificatore difesa, panchina lunga con possibilità, come in serie A, di un massimo di 5 sostituzioni disponibili

Il giorno dopo l'ultima partita di serie A verrà pubblicata nelle storie di Passione Fiorentina la formazione con l'annuncio del vincitore della giornata che vince la maglia originale della Fiorentina. L'inizio del Fanta Passione Fiorentina sarà venerdi, ma sarà comunque sempre possibile iscriversi fino ad allora possibilità di modificare e migliorare la propria squadra. La piattaforma dove verrà fatto il Fantacalcio è quella di Fanta Paz.

Il costo di partecipazione 20€, qui il link per il pagamento. Una volta fatto il pagamento sulla propria mail arriverà il link per iscriversi ed iniziare a giocare e fare la propria squadra