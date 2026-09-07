Torna il Fanta Passione Fiorentina, si aprono le iscrizione dell'unico fantacalcio dedicato ai tifosi viola
Da venerdi parte ufficialmente il Fanta Passione Fiorentina. Ogni giocatore ha la possibilità di crearsi la propria squadra
Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dedicato a tutti i tifosi della Fiorentina con premi speciali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata.
Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata. I premi finali sono raddoppiati, ben 40 destinati ai fanta allenatori che avranno collezionato più punti alla fine del campionato. I 40 premi finali sono:
1) Mac
2) Iphone
3) Abbonamento Tribuna
4) Abbonamento Curva Fiesole
5) Abbonamento Curva Fiesole
6) 1° Maglia originale firmata
7) 2° maglia originale firmata
8) 3° maglia originale firmata
9) 4° maglia originale firmata
10) Felpa di allenamento ACF
11) Polo di rappresentanza ACF
12) Maglia di rappresentanza ACF
13) Pass Vip per partita al Franchi
14) Pass Vip per partita al Franchi
15) Pass Vip per partita al Franchi
16) Pass Vip per partita al Franchi
17) Pass Vip per partita al Franchi
18) Pass Vip per partita al Franchi
19) Maglia di allenamento ACF
20) Pantaloncino da gara ACF
21) Maglia retro Fiorentina a scelta
22) Maglia retro Fiorentina a scelta
23) Maglia retro Fiorentina a scelta
24) Maglia retro Fiorentina a scelta
25) Maglia retro Fiorentina a scelta
26) T-shirt Passione Fiorentina
27) T-shirt Passione Fiorentina
28) T-shirt Passione Fiorentina
29) T-shirt Passione Fiorentina
30) T-shirt Passione Fiorentina
31) 2 Cover cellulare Passione Fiorentina
32) Tazza + Cover Passione Fiorentina
33) 2 Tazze + Cover cellulare Passione Fiorentina
34) Adesivo + Cover Passione Fiorentina
35) Cover cellulare Passione Fiorentina
36) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
37) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
38) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
39) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
40) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
Per fare la propria squadra ogni giocatore ha a disposizione 500 crediti per comprare: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti. Ogni settimana possibilità di modificare la squadra e migliorarla, sempre restando nel budget prefissato
+ 1 per portiere imbattuto, modificatore difesa, panchina lunga con possibilità, come in serie A, di un massimo di 5 sostituzioni disponibili
Il giorno dopo l'ultima partita di serie A verrà pubblicata nelle storie di Passione Fiorentina la formazione con l'annuncio del vincitore della giornata che vince la maglia originale della Fiorentina. L'inizio del Fanta Passione Fiorentina sarà venerdi, ma sarà comunque sempre possibile iscriversi fino ad allora possibilità di modificare e migliorare la propria squadra. La piattaforma dove verrà fatto il Fantacalcio è quella di Fanta Paz.
Il costo di partecipazione 20€, qui il link per il pagamento. Una volta fatto il pagamento sulla propria mail arriverà il link per iscriversi ed iniziare a giocare e fare la propria squadra