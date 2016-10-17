Il Torino travolge il Palermo... e quanti rimpianti per la Fiorentina.

Grazie ad un netto 4-1 esterno sul campo del Palermo, il Torino conquista i tre punti in palio, riagguantando Napoli e Lazio a quota 14 punti in classifica. Vittoria netta e meritata per i granata, du...

Grazie ad un netto 4-1 esterno sul campo del Palermo, il Torino conquista i tre punti in palio, riagguantando Napoli e Lazio a quota 14 punti in classifica. Vittoria netta e meritata per i granata, dunque, anche se è stato il Palermo a passare in vantaggio per primo con Chochev al 5′. Poco male, comunque, perché ci ha pensato Ljajic con una favolosa doppietta (25′ e 40′) prima a pareggiare e poi a sorpassare i rosanero. Proprio allo scadere del primo tempo invece è arrivato il terzo sigillo ospite con Benassi. Nel secondo tempo chiude il match, fissando il risultato finale sul 1-4, la rete di Baselli.

Mihajlovic e Ljajic, i due ex viola, festeggiano così una bella vittoria, frutto di una prestazione convincente, che lancia il Torino tra i principali candidati ai primi sei posti in campionato. E pensare che la Fiorentina un pensierino su Ljajic questa estate lo aveva fatto...