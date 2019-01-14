Torino-Fiorentina striscione per Magherini e Belardinelli, indagini della polizia

Stanno indagando, Carabinieri e Polizia, per alcuni striscioni affissi in piazzale Grande Torino prima dell’inizio della gara di ieri tra i granata e la Fiorentina. “Per voi un ultras da denigrare, pe...

A cura di Redazione Labaroviola 14 gennaio 2019 13:09

TURIN, ITALY - MARCH 18: A general view prior to the Serie A match between FC Torino and FC Internazionale at Stadio Olimpico di Torino on March 18, 2017 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

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