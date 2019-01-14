Torino-Fiorentina striscione per Magherini e Belardinelli, indagini della polizia
Stanno indagando, Carabinieri e Polizia, per alcuni striscioni affissi in piazzale Grande Torino prima dell’inizio della gara di ieri tra i granata e la Fiorentina. “Per voi un ultras da denigrare, pe...
Stanno indagando, Carabinieri e Polizia, per alcuni striscioni affissi in piazzale Grande Torino prima dell’inizio della gara di ieri tra i granata e la Fiorentina. “Per voi un ultras da denigrare, per noi una persona da rispettare. Ciao Dede” il messaggio dei tifosi presente all’esterno dello Stadio nei pressi della Curva Maratona. Secondo il Corriere di Torino sarebbero in corso indagini sullo striscione facente riferimento a Daniele Belardinelli, ultras varesino morto in occasione degli scontri di San Siro prima di Inter-Napoli. All’interno dello stadio, a gara iniziata, sono stati esposti altri due striscioni, uno in ricordo di Belardinelli ed un altro per Riccardo Magherini. “Fianco a fianco in questa battaglia: giustizia per Magherini” il messaggio presente in Curva Primavera facente riferimento all’ex promessa della Fiorentina stroncata da un arresto cardiaco dopo essere stato fermato dai carabinieri.
Fonte: Toronews.net