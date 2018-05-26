Torino-Fiorentina, Sottil all’intervallo: “Giusto lo 0-0, stiamo giocando alla pari”

Riccardo Sottil rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia durante l’intervallo di Torino-Fiorentina: “Penso che sia giusto lo 0-0 finora, anche se abbiamo avuto due occasioni davanti al portiere,...

Riccardo Sottil rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia durante l’intervallo di Torino-Fiorentina: “Penso che sia giusto lo 0-0 finora, anche se abbiamo avuto due occasioni davanti al portiere, una con Maganjic e una con me. Il Torino ha buoni giocatori ma stiamo giocando alla pari, e in fin dei conti abbiamo disputato una discreta prima frazione”.