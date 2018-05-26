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Torino-Fiorentina, Sottil all’intervallo: “Giusto lo 0-0, stiamo giocando alla pari”

Riccardo Sottil rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia durante l’intervallo di Torino-Fiorentina: “Penso che sia giusto lo 0-0 finora, anche se abbiamo avuto due occasioni davanti al portiere,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 16:15
Torino-Fiorentina, Sottil all’intervallo: “Giusto lo 0-0, stiamo giocando alla pari” - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Riccardo Sottil rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia durante l’intervallo di Torino-Fiorentina: “Penso che sia giusto lo 0-0 finora, anche se abbiamo avuto due occasioni davanti al portiere, una con Maganjic e una con me. Il Torino ha buoni giocatori ma stiamo giocando alla pari, e in fin dei conti abbiamo disputato una discreta prima frazione”.

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