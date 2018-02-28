Torino contestato al Filadelfia, bomba carta e cori: "Svegliatevi!"

Contestazione dei tifosi all'allenamento del Torino, ieri aperto al pubblico al "Filadelfia". Appena fuori dallo stadio, prima che i giocatori uscissero dalla palestra, è stato lanciato una bomba cart...

Contestazione dei tifosi all'allenamento del Torino, ieri aperto al pubblico al "Filadelfia". Appena fuori dallo stadio, prima che i giocatori uscissero dalla palestra, è stato lanciato una bomba carta da parte di alcuni ultrà. Durante la seduta di allenamento, a cui hanno presenziato un centinaio di tifosi, dopo i cori "Svegliatevi!" sono stati accesi dei fumogeni.

Dopo una buona partenza con il nuovo tecnico Mazzarri, il Torino è reduce da due ko, nel derby con la Juventus e domenica scorsa a Verona, in casa della penultima in classifica. Sconfitte che hanno allontano la squadra granata dalla zona Europa e riacceso le critiche della tifoseria. Già domenica sera dopo la partita un gruppo di tifosi aveva accolto i granata al rientro a Torino con toni molto accesi.