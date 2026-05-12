Toni: "Paratici ha riportato in vita la Fiorentina che sembrava morta. Andare via sarebbe una mancanza di rispetto"

Le parole di Luca Toni sull'impatto di Paratici e sul possibile addio del dirigente piacentino a pochi mesi dall'insediamento a Firenze

Ospite del podcast Aura Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato della possibilità di vedere il suo ex compagno della nazionale Fabio Grosso sulla panchina della squadra viola nella prossima stagione.

Ecco le parole dell'ex calciatore modenese:

Su Grosso:

"Io Fabio l'ho chiamato per giocare a padel, non abbiamo parlato di calcio. Grosso va d'accordo con Paratici perché hanno già collaborato insieme alla Juventus".

Su Paratici:

"Lui si è esposto andando alla Fiorentina, ha riportato in vita una squadra che sembrava morta. E poi dopo tre mesi se ne va? Per me non sarebbe bello nei confronti della piazza, a prescindere da chi lo cerca. Sarebbe bello provare a costruire qualcosa di bello con la Fiorentina, Firenze se lo merita. Andare via sarebbe una mancanza di rispetto grande."