Toni: "Chiesa più forte di Bernardeschi. Simeone corre troppo. Fiorentina giovane, alla prima sconfitta..."

Luca Toni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"A Firenze ho passato degli anni fantastici, ricordo molto bene il tempo passato con la maglia viola. In questa città quando posso vengo sempre...

Luca Toni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"A Firenze ho passato degli anni fantastici, ricordo molto bene il tempo passato con la maglia viola. In questa città quando posso vengo sempre.

Simeone corre troppo, io credo che lui debba riuscire solo a trovare equilibrio nella scelta della corsa, deve capire lui quando farlo e quando no. E’ un’ottima caratteristica essere bravo lui a capire fin dove si può spingere, anche perché un attaccante deve fare gol, solo di quello si ricordano.

Chiesa è giovane e forte, probabilmente il più forte italiano giovane in prospettiva, anche più di Bernardeschi, quindi non ha bisogno di miei consigli. Adesso deve andare avanti senza pensare alle polemiche e sono sicuro che lo farà. Nel calcio bisogna essere furbi e lui lo è stato.

E’ presto per dare un giudizio su questa Fiorentina, ma sta facendo un gran campionato. Sono tutti giovani e quindi possono solo migliorare, bisogna stare attenti alle sconfitte, perché essendo giovani potrebbero anche subire un contraccolpo” conclude Toni.