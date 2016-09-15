Tomovic: "Risultato giusto, credo di aver risposto bene. Salcedo grande giocatore e ora con calma verso la Roma"

Sul finale siamo riusciti a tenere in mano il gioco, peccato non aver segnato

Nenad Tomovic dopo lo 0-0 di Salonicco: "Il Paok si è comportato bene sia in fase offensiva che in fase difensiva, è stata una partita dura ma tuttavia il risultato è giusto".

Prosegue sull'impiego in campo: "Io sono un difensore e il mio compito è quello di difendere. Oggi sono stato impiegato più avanti ma credo di aver risposto bene, ho curato prima la fase difensiva e mi sono spinto in avanti quando c'era la possibilità."

Sui pochi gol: "Il nostro primo pensiero è tenere in mano il gioco, poi salire e alla fine segnare. Sul finale ci siamo riusciti anche se purtroppo è mancato il gol."

Conclude su Salcedo e sul prossimo impegno contro la Roma: "Salcedo ha fatto un'ottima gara, oggi mi è piaciuto molto. Peccato che alla fine abbia sentito tirare e sia stato costretto a uscire ma è un grande giocatore. Adesso pensiamo a recuperare e a preparare con calma una partita importante come quella con la Roma."